Пермь, 14 июня, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Перми широкий общественный резонанс вызвали ошибки на плитах, которые заложены на Аллее Доблести и Славы 12 июня, в день России и День города. Ошибки в фамилии инженера-конструктора, почётного гражданина Перми Бориса Изгагина и плите Союза журналистов вызвали негодование пермяков, сообщают СМИ.

Виталий Кокшаров. gorodperm.ru Плита на Аллее Доблести и Славы в Перми

На звезде, посвященной Борису Изгагину, допустили ошибку в фамилии. Ее написали как «Изганин», отмечает портал 59.ru.

Затем власти отчитались о том, что ошибка исправлена. Оказалось, что одну букву «замазали» черной краской. Вскоре выяснилось, что плита с фамилией Бориса Изгагина стала не единственной плитой, установленной с ошибкой. Досталось и плите, посвященной Союзу журналистов России, где забыли о знаке препинания. В пресс-службе городской администрации уже поспешили заверить, что теперь уже обе плиты будут исправлены подрядчиком в ближайшее время, информирует издание «Звезда».

Как заявила руководитель информационно-аналитического управления города Наталья Шушпанова, на эспланаде заменят две плиты: плиту, установленную в честь юбилея Бориса Изгагина, и плиту, посвященную Союзу журналистов. Обе ошибки подрядчик исправит за свой счет. Ошибку в фамилии Изгагина оперативно исправили во временном варианте. Плиты будут заменены в ближайшие дни, новые плиты уже заказаны. Директору городского центра охраны памятников объявлен выговор.

Добавим, 12 июня — в День России и День города Перми — праздничные события начались с закладки пяти новых плит на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.

На Аллее увековечены фамилии выдающихся пермяков. В 2019 году исполняется 165 лет со дня рождения географа и картографа Пермской губернии Ивана Яковлевича Кривощекова, 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара, 100 лет со дня рождения инженера-авиастроителя, директора Пермского моторостроительного завода им. Свердлова, почетного гражданина города Перми Бориса Георгиевича Изгагина, а также 170 лет со дня рождения врача, ученого, педагога, общественного деятеля Павла Николаевича Серебренникова. На Исторической Аллее появилась плита «1959 год — создание пермского регионального отделения Союза журналистов России». Аллея разделена на три тематические зоны: Историческая Аллея, Аллея Славы и Аллея Труда. Закладка памятных плит ведется с 2008 года. До сегодняшнего дня здесь было заложено 60 плит, сегодня к ним добавилось еще пять, сообщает 59i.ru.