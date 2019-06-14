Барнаул, 14 июня, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Предложение Минюста РФ изымать у чиновников не только имущество, но и средства, законность происхождения которых не доказана, явно будет с радостью воспринято сознанием россиян, у которых градус ненависти, особенно к чиновникам, высок, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разрабатываемый в правительстве механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, он пояснил:

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«К сожалению, сегодня в России тема «борьба с коррупцией» зачастую превратилась в инструмент передела собственности и бизнеса с помощью механизмов, которые предлагают разные ведомства. Вот и Минюст РФ предлагает очередную новацию, которая явно будет с радостью воспринята сознанием россиян, у которых градус ненависти, особенно к чиновникам, высок.

Однако это лишь некоторая общественно-политическая оценка. Но в юридической практике важны не громкие предложения, а детали конкретных нормативных актов. И самое главное — последующая судебная практика. Как гласит древняя истина: «Дьявол прячется в мелочах». Пока эти «мелочи» не обозначены, поэтому вряд ли корректно давать оценку конкретных публицистических заявлений».

Напомним, о подготовке законопроекта, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально, заявили в Минюсте РФ. В случае принятия инициатива коснётся «лиц, замещающих государственные и муниципальные должности», а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, сотрудники которых обязаны подавать декларации о доходах.