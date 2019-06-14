Магадан, 14 июня, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Расходы бюджета Магаданской области планируются недостаточно чётко, и это приводит к тому, что в казне лежат непотраченными свободные деньги. Наличие этой проблемы констатировал глава региона Сергей Носов, подчеркнув, что это странная ситуация на фоне наличия у региона 14 млрд рублей кредитов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Сергей Носов

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«Деньги надо использовать, иначе это неправильное планирование, — цитирует губернатора газета «Магаданская правда». — Аварийные и форс-мажорные судороги — это его результат, в том числе по состоявшимся и несостоявшимся конкурсам. Пересчитать в материальные потери или выгоду можно любое наше действие. Если не заказал деньги заранее, кури бамбук, съезди в Приморский край, нарежь и кури его. Подходы к бюджетному процессу надо менять».

Причиной появления неиспользуемых денег Сергей Носов назвал несвоевременность действий главных распорядителей бюджетных средств.

«Однако я не зря говорю о плане платежей на второе полугодие: у региона на 14 млрд руб. кредитов, на которые тикают проценты, а свободные деньги лежат и ждут, когда главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) почешутся. Если посчитать убытки и переложить на проценты фонда зарплаты ГРБС, то сразу почувствуют», — сказал глава Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства финансов РФ, на 1 мая 2019 года госдолг Магаданской области составлял 13,2 млрд рублей, из которых 7,2 млрд приходилось на коммерческие кредиты.