Луганск, 14 июня, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли населённый пункт Золотое-5, причинив значительный ущерб инфраструктуре, заявил 13 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщается на сайте оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

По его словам, ВСУ открыли огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия, выпустив по посёлку более 20 боеприпасов. В результате повреждение получили школа №4, продуктовый магазин, семь домов, из которых один полностью сгорел, около 50 домов остались без электричества.

«Огонь вёлся из района населенного пункта Золотое-4, с позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказал Осадчий.

Он отметил, что факт обстрела зафиксирован, материалы переданы в прокуратуру ЛНР, а также в международные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР, но жертв и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

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