Барнаул, 14 июня, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Поддержанную Минздравом РФ депутатскую инициативу по созданию специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает интересной. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он предложил дополнить её запретом на размещение пивных баров в многоквартирных домах и усилением пропаганды здорового образа жизни через СМИ и соцсети.

Импортный алкоголь

«Открытие специализированных магазинов по продаже алкоголя и табака — достаточно интересная инициатива, которая, при её одобрении, создаст немалое препятствие к приобретению алкоголя. Общее количество точек по торговле спиртным резко сократится. Мимоходом в продуктовом магазине шаговой доступности купить заветную бутылку спиртного уже не получится.

Однако все усилия по ограничению алкоголизации населения окажутся непоследовательными и тщетными, если одновременно не ограничивать пивной алкоголизм. Ведь любители крепких напитков легко могут переключиться на слабоалкогольные изделия. Вполне разумным является дополнить предлагаемую инициативу запретом на размещение пивных баров в многоквартирных домах.

Недостаточно внимания со стороны государства уделяется и пропаганде здорового образа жизни через СМИ и соцсети. Наоборот, общим местом стало изображение положительных главных героев телефильмов непременно глубоко пьющими людьми. Что это как не пропаганда алкоголизма и почему такое допускается на широкий экран? Если не учитывать все эти моменты, то борьба с данной проблемой будет выглядеть хаотичной и не принесет положительных результатов», — считает доктор и депутат Павел Шумихин.

Напомним, ранее Минздрав РФ поддержал депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах, и одобрил идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах.