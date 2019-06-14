Москва, 14 июня, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам открылись 13 июня ростом на фоне подешевевшей нефти. Час рубль закрывал уже в плюсе, так как нефть подорожала на 3,6%. Такой поворот событий был вызван сообщениями об атаках на два судна в Оманском заливе, вызвавшими опасения перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

За день российская валюта незначительно подешевела к доллару США и подорожала к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 64,58 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,44%, до 72,81 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 81,85 руб.

Рубль довольно спокойно торговался против американской валюты. К евро и фунту он подорожал на фоне их ослабления на рынке Форекс. Давление на них оказала неопределённость по Брексит и переговорам между США и Китаем.

Участники рынка находятся в ожидании новостей о встрече американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Пока новостей нет, следят за динамикой нефти.

Сегодня, 14 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $61,63 (+0,58%). Скорее всего, пара доллар/рубль перед выходными сохранит боковое движение около уровня 64,55 руб. По паре евро/рубль ожидается восстановление котировок до 73 руб.

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