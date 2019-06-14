Магадан, 14 июня, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Сотрудники правительства Магаданской области во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будут ночевать в своих кабинетах, готовые в любой момент начать реагировать на обращение из региона. Такое распоряжение сделал губернатор Колымы Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместителям председателя правительств он поручил выехать в центры округов Магаданской области и дежурить там, чтобы в случае необходимости иметь возможность встретиться с жителем Колымы, обратившимся к президенту.

«Неизвестно, как это может всплыть и какое из обращений покажется интересным президенту, — цитирует Сергея Носова РИА «Колыма-Информ». — Поэтому члены регионального правительства и главы всех городских округов должны быть в своих кабинетах во время прямой линии. На местах должны быть созданы бригады, которые, услышав замечание, немедленно приступят к его устранению, даже ночью. Это касается сфер ЖКХ, транспорта и всех других».

Как сообщало ИА REGNUM, проведение «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня. Главе государства уже активно поступают обращения, вопросы и просьбы со всех концов страны.

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