Мадрид, 14 июня, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий Эден Азар, ставший игроком мадридского «Реала», обратился к болельщикам клуба. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Кирилл Венедиктов Эден Азар

«Спасибо за этот незабываемый день, мои новые фанаты «Реала», — написал Азар.

Напомним, Эден Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси», его контракт рассчитан до лета 2024 года. Форвард был представлен болельщикам 13 июня.

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