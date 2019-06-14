Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Мадрид, 14 июня, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий Эден Азар, ставший игроком мадридского «Реала», обратился к болельщикам клуба. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Кирилл Венедиктов
Эден Азар
«Спасибо за этот незабываемый день, мои новые фанаты «Реала», — написал Азар.
Напомним, Эден Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси», его контракт рассчитан до лета 2024 года. Форвард был представлен болельщикам 13 июня.
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