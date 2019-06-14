Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2019, 06:41 — ИА Регнум. 14-летняя школьница с Камчатки Анастасия Урсол отправила на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным видеообращение. Девочка не хочет уезжать с любимой и самой красивой в мире Камчатки, но, так же, как и все её сверстники, понимает, что уехать придётся, ведь на родном полуострове нет никаких перспектив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NASA Камчатка. Вид из космоса

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«Меня зовут Настя Урсол. Посмотрите, в каком прекрасном крае я живу. Камчатка — край вулканов и чистых рек. Но, к сожалению, скоро мне придётся покинуть его, как и большинству молодёжи, которая ищет качественное образование, а на Камчатке перспектив нет. С каждым годом всё меньше людей остаётся жить тут, возможностей для самореализации тоже нет. А мне так не хочется отсюда уезжать», — говорится ввидеообращениикамчатской школьницы.

Настя хорошо учится — круглая отличница, ведёт активную общественную работу. Девочка понимает, что ещё немного — и ей придётся уехать с Камчатки. Поэтому и решила обратиться к главе государства.

Видеообращение было записано ещё год назад. Тогда запись в эфир не прошла. Настя решила отправить её опять — ведь актуальности её слова не утратили и сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ 2018 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в своём выступлении сообщил, что «сделаны первые шаги по развитию Дальнего Востока». Это заявление чиновника возмутило дальневосточников, которые в социальных сетях объяснили незадачливому полпреду, что «первые шаги» в освоении Дальнего Востока сделал русский адмирал Геннадий Невельской 169 лет назад. Многочисленные же шаги полпреда и подконтрольных ему структур, включая Минвостокразвития РФ, это, скорее, бег на месте, если не в обратную сторону. Жительница Камчатки Варвара Кононова в ответ на заявление полпреда разместила в сети открытое письмо под заголовком «Мы покидаем тонущий корабль». В нём женщина рассказала, что её семья со слезами покидает Камчатку, но вынуждена это делать, поскольку жить на полуострове больше невозможно.

«Прямая линия» президента России Владимира Путина пройдёт 20 июня 2019 года. Сейчас граждане активно отправляют вопросы президенту. Одним из первых на сайте «прямой линии» был размещен вопрос от дальневосточника: «Когда начнётся реальное развитие ДФО?».