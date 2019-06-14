Пекин, 14 июня, 2019, 06:18 — ИА Регнум. В общей сложности 152 человека было спасено от суицида в рамках национальной полицейской операции по борьбе с преступлениями в интернете, сообщили 13 июня в Министерстве общественной безопасности Китая.

Суицид

Полиция провинции Чжэцзян на востоке страны к маю 2019 года выявила 88 человек в интернете, которые намеревались совершить самоубийство. Это помогло уберечь людей от необдуманного поступка, сообщил старший офицер министерства Чжан Хунъе во время пресс-конференции по промежуточным итогам кампании, стартовавшей в январе.

По словам Чжана, в интернете растет количество депрессивных людей, которые собираются вместе и обсуждают возможность суицида. При этом, некоторые личности намеренно подталкивают и провоцируют людей на столь страшный поступок, что вкупе подрывает стабильность и безопасность китайского общества.

Полиция Чжэцзяна сообщила, что ей было обнаружено 215 улик в интернете, по которым правоохранители завели 101 уголовное дело подталкиванию к суициду. Были задержаны 271 подозреваемый. Некоторые злоумышленники даже занимались наёмными убийствами.