Загреб, 14 июня, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Антироссийские санкции ударили по экономике Хорватии, ввергнув её в состояние катастрофы, заявил бывший хорватский президент Степан Месич в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Месич подчеркнул, что санкции против России в 2014 году были введены без согласия ООН, поэтому они незаконны.

«С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики — ВВП страны в 2014 г. составлял $57 млрд, а в 2015 г. упал до $49 млрд», — сказал Месич.

По словам бывшего президента страны, абсолютно все хорватские компании в итоге пострадали от антироссийских санкций и их последствий. Если раньше Хорватия продавала в Россию товаров на $400 млн, то теперь оборот упал в два раза.

Напомним, Европейский союз ввёл санкции против России в 2014 г. вслед за США. Санкции были введены в связи с воссоединением Крыма с Россией. Хорватия является членом ЕС с 2013 г.

В ответ на западные санкции Россия ввела свои санкции. Они касались запрета на ввоза в Россию ряда товаров из страны ЕС.