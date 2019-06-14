Брюгге, Бельгия, 14 июня, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Власти бельгийского города Брюгге разработали ряд мер по борьбе с массовым туризмом, сообщает газета Express.

Брюгге

«Высокая популярность маленького средневекового Брюгге у туристов может сделать его таким загруженным, как «Диснейленд». Количество приезжих нужно контролировать», — заявил мэр города.

Власти города намерены сократить число круизных лайнеров, которые заходят в порт Зебрюгге, до одного-двух дней. Также власти попытаются снизить поток туристов, приезжающих без ночевки и на один день. Как отмечает газета, большинство таких туристов приезжает из Брюсселя и Парижа.

По словам мэра города, власти должны стремиться к тому, чтобы туристы приезжали в Брюгге на несколько дней, останавливались в гостиницах, посещали музей и питались в заведениях города.