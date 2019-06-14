Сантьяго, 14 июня, 2019, 03:56 — ИА Регнум. У берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Чилийский берег

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 82 километрах к западу от чилийского города Кокимбо. Отмечается, что эпицентр находился в сейсмоопасном районе на «очень маленькой глубине».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг подземных толчков находился на глубине 62 километров. Угроза цунами не объявлялась.