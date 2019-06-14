Нью-Йорк, США, 14 июня, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Обвинения Вашингтона в адрес Тегерана из-за пожара на танкерах в Оманском заливе безосновательны, сообщили в пресс-службе постпреда Ирана при ООН.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Напомним, 13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера, один из которых транспортировал нефтехимическое сырьё, другой — метанол. Не дожидаясь результатов расследования, Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл во время визита в Иран японского премьер-министра Синдзо Абэ, который 13 июня встречался с аятоллой Али Хаменеи. Комментируя всё происходящее, президент Штатов Дональд Трамп сказал, что пока Вашингтон с Тегераном договориться о чём-либо не смогут.