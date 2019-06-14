В США нашли свою собственную угрозу, Британии обещают ясность: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Трампа объявили «экзистенциальной угрозой»;
- Джонсон пообещал «мужество и решимость» для выхода Великобритании из ЕС;
- В России учреждена медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
- В Калуге онкобольному ребенку отказали в помощи;
- Суд отменил приговор Мамаеву и Кокорину.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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