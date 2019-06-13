Нью-Дели, 14 июня, 2019, 02:29 — ИА Регнум. За прошедшие десять дней в индийском штате Бихар погибли 53 ребенка, которые, предположительно, отравились плодами личи, сообщает агентство PTI.

B.navez Плоды личи

Врачи отмечают, что все пострадавшие дети незадолго до смерти ели плоды личи, в которых могли содержаться токсичные вещества. По словам врачей, в настоящее время еще 40 детей с подобными симптомами находятся в реанимации. При этом, как отмечает агентство, подобные вспышки заболеваний фиксируются ежегодно с 1995 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в индийском штате Ассам более 150 человек погибли, отравившись контрафактным алкоголем. Правоохранители отмечали, что алкоголь был произведен кустарным методом на территории штата. По подозрениям в распространении контрафакта были арестованы около 30 человек.