Анкара, 14 июня, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шэнахэна, в котором говорилось о приостановке участия Турции в обучении пилотов по программе истребителей пятого поколения F-35, написано в неприемлемом стиле, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

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«Стиль письма Шэнахэна — неприемлем… Такими письмами нельзя заставить Турцию отказаться от своих решений», — заявил он.

Чавушоглу снова подчеркнул, что сделка о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» завершена и пересмотру не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что позиция США по вопросу закупки С-400 способна непоправимо навредить отношениям между странами. По его словам, письмо Шэнахэна противоречит духу сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном.