Мемфис, США, 14 июня, 2019, 01:45 — ИА Регнум. В результате столкновений жителей американского города Мемфис (штат Теннесси) с полицейскими пострадали 24 сотрудника полиции и два журналиста, заявил мэр города Джим Стрикленд на своей странице в Facebook.

Chris Huggins Беспорядки

«Не менее 24 полицейских были ранены, шестеро из них были госпитализированы. Также пострадали по меньшей мере два журналиста. Несколько полицейских машин было повреждено», — заявил он.

Ранее в американском Мемфисе начались уличные беспорядки после того, как правоохранители при попытке ареста застрелили мужчину, объявленного в розыск. Отмечалось, что подозреваемый якобы сам пытался напасть на полицейских с оружием, однако правоохранители ранений не получили.