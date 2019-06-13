Вашингтон, 14 июня, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Китай будет испытывать основные экономические издержки от торговой войны с Соединенными Штатами, а не США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

Он заявил, что ответные меры Китая на американские пошлины сильно не повлияют на потребительский рынок США, поэтому основные издержки торговой войны лягут на КНР.

При этом он отметил, что текущее состояние торговой войны наносит вред и Соединенным Штатам, потому меры по защите американских производителей, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, считаются оправданными.

«Если бы Китай предоставил нам равное поле игры и не нарушал бы правила, у нас всё было бы замечательно», — добавил Кадлоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом подтвердил подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Японии. Ожидается, что на встрече им удастся уладить ряд торговых разногласий между странами.