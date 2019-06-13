Магас, 14 июня, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком «КамАЗ» в Ингушетии, в результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

06.мвд.рф На месте ДТП. Ингушетия

Сообщается, что авария произошла в районе 17:00 по московскому времени на 588-м километре федеральной автотрассы «Кавказ». В результате ДТП погибли трое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм. На месте происшествия работают полицейские, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Дагестане столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик «КамАЗ». В результате столкновения погибли три человека, еще трое были госпитализированы.