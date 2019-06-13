Москва, 14 июня, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Россия приняла приглашение Грузии о посещении российскими экспертами биологической лаборатории Лугара под Тбилиси, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью телеканалу «Имеди» по итогам встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

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По словам Карасина, российская сторона приняла приглашение Грузии. На встрече была достигнута договоренность, что насчет поездки эксперты договорятся с грузинской стороной и согласуют детали визита заранее. Они намерены изучить деятельность лаборатории.

«Эксперты на то и эксперты, что они не доверяют подготовленным телекомпаниями репортажам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатория Лугара в Грузии контролируется Соединенными Штатами. Согласно неоднократным заявлениям грузинских СМИ, а также экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, в этой биологической лаборатории проводились эксперименты над грузинскими гражданами.