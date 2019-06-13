Москва, 14 июня, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в Mail.ru Group утверждают, что технических проблем в работе нет. Произошедшее — реакция на шестикратное повышение «Вымпелкомом» стоимости СМС для пользователей Mail.ru Group.

«В процессе переговоров компромисс не был достигнут, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с «Билайн», о чём мы предупреждали наших партнёров», — сообщили в Mail.ru Group.

В Mail.ru Group считают, что «Вымпелком» вводит абонентов в заблуждение, «предоставляя недостоверную информацию о наличии технической проблемы на нашей стороне».

Со своей стороны «Вымпелком» объяснил повышение стоимости СМС «корректировкой тарифных условий» в «соответствии с текущими рыночными условиями». При этом стоимость СМС «Билайн» повысил не только для пользователей Mail.ru Group.

«Однако услуги СМС никаким образом не связаны с предоставлением доступа к «ВКонтакте». Условия договора с Mail.ru Group ни в каком виде не предполагают намеренное ухудшение условия сервисов для наших клиентов», — заявили представители сотового оператора.

Эксперты отмечают, что произошедший разрыв является проявлением «биллинговой войны», в которой на интернет-рынке идёт борьба за право устанавливать правила игры. Конкретная ситуация отличается тем, что атакующей стороной выступил интернет-холдинг, а не сотовый оператор.

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Mail.ru Group произошло отключение от оператора «Вымпелком». При этом у абонентов «Билайна» упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, в том числе к социальной сети «ВКонтакте».