Кострома, 14 июня, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Бесплатный туалет открылась у Центрального рынка, в районе Пожарной каланчи, торговых рядов и площади, которую в Костроме называют «сковородкой» за схожесть формы. Именно здесь обычно начинаются экскурсии для туристов.

Festival-kostroma.ru Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья» в Костроме

Отсутствие туалета многие годы становилось темой насмешек и претензий от гостей города.

В 2008 году городская администрация пыталась договориться с инвестором, который предлагал установить стационарные туалеты в пяти точках. Но сделка не состоялась. Затем «еще один инвестор предложил спрятать туалеты под землей, а поверх поставить точки для продажи цветов и других товаров. Тут все уперлось в федеральный закон «Об исторических поселениях», писал K1News.ru

Проект передвижных автоматизированных туалетов городской бюджет не потянул. Один комплект стоил почти 2 миллиона рублей.

Отметим, что местные власти пытаются активно привлекать туристов, за последние годы в городе было открыто несколько музеев и гостиниц, запущена серия мероприятий, ориентированных на гостей из соседних городов.

Наиболее интересное мероприятия в Костроме, собирающее десятки тысяч зрителей — фестиваль фейерверков, ежегодно проходящий в конце августа.

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