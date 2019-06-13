Париж, 14 июня, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отправился с первым после назначения иностранным визитом — в Париж. Как передает ИА REGNUM, Попеску встретился с государственным секретарем МИД Франции по европейским делам Амели де Моншалин.

Presedinte.md Николай Попеску

Собеседники обсуждали ситуацию в Молдавии и условия мирной передачи власти от прежнего правительства к новому.

Отметим, что новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду уже признали практически все международные партнеры, кроме Украины. Однако прежний режим олигарха Владимира Плахотнюка не хочет передавать власть.