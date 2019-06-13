Киев, 13 июня, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что за пять лет Украина, при условии что у неё новый президент, новая Верховная рада и новый кабинет министров, сможет догнать Польшу. Об этом Тимошенко заявила в эфире украинского телеканала NewsOne.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что при сохранении текущих темпов экономического роста Украине нужно как минимум 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши. Известно, что внутренний валовой продукт Польши в пересчете на душу населения составляет $33,5 тыс., а Украины — около $9,7 тыс. На данный момент Украина считается самой бедной страной Европы после Молдавии.

Но Тимошенко уверена, что Польшу по уровню экономики Украина может догнать за пять лет.

«Если нам удастся… реализовать с новым президентом, парламентом, правительством, то через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живет Польша. Мы поставили такое задание», — сказала она.

При этом лидер «Батькивщины» подчеркнула, что если за ближайшие пять лет снова ничего не будет сделано, как ничего не было сделано в предыдущие пять лет, то Украина отстанет от Польши навсегда.

«Всемирный банк уже сказал, что Украина отстала от Польши на 50 лет. Если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от нее на всю жизнь», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас на Украине идет очередная предвыборная кампания, на этот рах перед досрочными выборами в Раду. Украинские политики, как обычно, раздают обещания.