Бамако, 13 июня, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта обещает разоружить этнические группировки, ответственные за массовые убийства в центральных провинциях страны, 13 июня передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

«Те, кто отказывается сдать оружие, будут строго наказаны по закону», — заявил президент в ходе поездки в деревню додонов Собане, где вооруженными боевиками были убиты десятки человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня вооруженные боевики народности фулани атаковали деревню догонов, где, по разным данным, убили от 35 до 95 человек. Ранее, в марте текущего года, боевики-догоны напали на деревню фулани Огоссагу. Погибли более 130 человек.

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