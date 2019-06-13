Вашингтон, 13 июня, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Трамп продлевает санкции

В сообщении сказано, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и «других людей» по-прежнему якобы являются «необычной и экстраординарной» угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США против Белоруссии были введены ещё в 2006 году при президенте Джордже Буше — младшем. С тех пор эти санкции продлеваются каждый год. В Вашингтоне считают, что белорусская власть «подрывает демократические институты, нарушает права человека и занимается коррупцией».