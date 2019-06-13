Нью-Йорк, США, 13 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» в ответ на рост мировых цен на нефть, 13 июня передает агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К завершению торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 102 пункта (0,39%), до 26 106,83 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,84 пункта (0,41%), до 2891,68 пункта, индекс Nasdaq вырос на 44,41 пункта (0,57%), до 7837,13 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня после нападения на танкеры в Оманском заливе и публикации отчета ОПЕК о сокращениях добычи нефтяные цены выросли на 3−4%.

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