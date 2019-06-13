Вашингтон, 13 июня, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня. Об этом сегодня, 13 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.

Сара Сандерс

Президент США Трамп пишет, что Сандерс покидает пост пресс-секретаря администрации и возвращается в свой родной штат Арканзас, где она, возможно, примет участие в выборах губернатора штата.

«Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас. Она необыкновенный человек с необыкновенными талантами, которая проделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — она была бы фантастическим (губернатором — ИА REGNUM ). Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!» — пишет Трамп.

Напомним, что Сандерс стала пресс-секретарем белого дома 26 июля 2017 года. Она сменила на этом посту Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем Белого дома полгода с момента вступления Трампа в должность.