Уфа, 13 июня, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда, согласно которому структуры УГМК (Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) — Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК) и его сибайский филиал несут ответственность за ситуацию в Сибае, где с ноября тлеет руда в одном из крупнейших карьеров в мире, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Башкирскаямедь.рф Сибайский рудник

С иском в отношении компаний обратился прокурор Сибая Асхат Тукумбетов «в интересах неопределенного круга лиц».

Жалоба УГОКа и его сибайского филиала и основана на том, что Сибайский ГОК арендовал только земельный участок Сибайского рудника, а не карьер. Карьер, расположенный на арендуемым земельном участке образован в результате деятельности ГП «БМСК» (Башкирский медно-серный комбинат) и его правопреемника ОАО «БМСК», в состав имущественного комплекса Сибайского ГОК после процедуры банкротства ОАО «БМСК» не передавался, окислительные процессы в Сибайском карьере являются следствием осуществления ОАО «БМСК» разработки карьера с нарушением технологи добычи, невыполнения необходимых действий после отработки запасов.

Однако суд указал, что карьер расположен на арендуемом участке, а договор аренды предполагает обязанность арендатора по недопущению ухудшения экологической обстановки на участке и прилегающих территориях.

«Окислительный процесс произошел во время осуществления разработки недр ответчиками, доказательств того, что указанный процесс явился следствием нарушения технологии добычи во время осуществления деятельности их предшественником ими не представлено», — говорится в определении суда.

Также компании пытались упирать на то, что Учалинский ГОК не является лицом, эксплуатирующим Сибайский карьер, однако эти доводы суд счел несостоятельными, напомнив о договоре аренды имущественного комплекса от 2010 года, а также договорами генерального подряда от декабря 2017 года и декабря 2018 года.

Ответчики использовали в качестве одного из доводов то, что суд первой инстанции не указал, какие конкретные мероприятия должен выполнить каждый из ответчиков.

«Способы и конкретные мероприятия по ликвидации очагов окислительных процессов должны определить сами ответчики исходя особенностей ведения горных работ, методов осуществления действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, с учетом требований промышленной безопасности», — отмечается в судебной документации.

Сибайский филиал УГОК ссылался на не привлечение к делу управления Ростехнадзора, но суд посчитал, что этот факт не влечет отмену судебного решения.

Таким образом, суд обязал устранить очаги окисления руды на Сибай карьере УГОК и его сибайский филиал. Причем по решению суда первой инстанции, эти меры компании должны были выполнить еще до 28 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сибае с ноября наблюдаются проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом, которые связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходила завершившаяся 26 марта экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

Врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно устанавливал сроки ликвидации катастрофы — начало февраля, 1 марта, 26 марта. Несмотря на официальное завершение работ и бодрых отчетов властей о ликвидации последствий тления руды, в городе регулярно фиксируются превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) ядовитых соединений серы.

В конце марта Сибай посетили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они пришли к выводу, что работы по «мокрой консервации» Сибайского карьера не привели к ликвидации очагов. По словам члена президиума Совета Сергея Цыпленкова, есть, к сожалению, процесс окисления, тления, горения выше уровня затопления. Он отметил, что представители УГОК с этим выводом согласны. Позднее было принято решение продолжать подтопление карьера.

По сути, подтопление карьера продолжается. Однако власти решили, что ситуация улучшилась и с 1 июня наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводят уже не каждые два часа, как ранее, а каждые четыре часа «в связи с положительной динамикой снижения превышений ПДК вредных веществ».

На прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая еще в феврале жестко заявляла, что ситуация в Сибае «нас не устраивает» и также как многие чиновники называла сроком полной ликвидации очагов тления 26 марта, заявила, что сейчас ведомство получает еженедельные отчеты и в Сибае «реальные улучшения идут». Она заключила, что «там нет сейчас такой критической ситуации, которая была зимой».

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.