Кострома, 13 июня, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Многофункциональную площадку открыли в костромском парке «Берендеевка» Она построена на средства благотворительного фонда «Будущее сейчас».

Gradkostroma.ru Парк «Берендеевка» в Костроме

В честь открытия на площадке прошел дружеский матч по мини-футболу между командой костромских депутатов, в состав которой вошли представители областной и городской Думы, а также член Совета Федерации от Костромской области Николай Журавлев, и сборной детской командой воспитанников костромского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, — сообщает пресс-служба.

За последние 2 года одно из самых любимых мест отдыха костромичей — парк «Берендеевка» — был серьезно благоустроен — дорожки заасфальтированы, проложено освещение и т. п. Стоимость проекта (40 млн рублей) была оплачена в рамках президентской программы «Формирование современной городской среды».

Благотворительный фонд «Будущее сейчас» вложил более 12 миллионов рублей, на которые здесь были установлены малые архитектурные формы, оборудован скейт-парк, площадка с уличными тренажерами и детская спортплощадка.