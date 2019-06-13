Москва, 13 июня, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил лидеру рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Culture.ru Вячеслав Бутусов

Этим же указом звание заслуженного артиста присвоено актрисе театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Полине Агуреевой, известной по сериалам «Ликвидация» и «Война и мир», хормейстеру ансамбля «Русская песня» Петру Ключникову, дирижёру Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Денису Лотоеву.

Также звание присвоено актёрам Елене Морозовой, Юрию Черкасову и Ирине Шевчук, художественному руководителю петербургского Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Адольфу Шапиро.