Москва, 13 июня, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Сообщения с угрозой взорвать четыре станции Московского метрополитена переданы неизвестными лицами, передаёт 13 июня РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

По информации агентства, злоумышленники заявили о «минировании» двух станций «Белорусская», расположенных на кольцевой линии и на радиальной, а также станции «Арбатская», функционирующей на Филёвской и Арбатско-Покровской линиях.

Источник в экстренных службах пояснил, что метрополитен продолжил работать в обычном режиме и эвакуации пассажиров и персонала не проводили.