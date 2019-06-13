Вашингтон, 13 июня, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Соединенные Штаты «не готовы» к переговорам, 13 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

«Они не готовы, и мы тоже!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Трамп «не заслуживает» переговоров.

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