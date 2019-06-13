Вашингтон, 13 июня, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Иран ответственен за то, что случилось с танкерами в Оманском заливе, заявил 13 июня госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

Кроме того, глава Госдепа сообщил, что президент США Дональд Трамп не считает власти Ирана готовыми к каким-либо договорённостям.

Стоит отметить, что никаких доказательств причастности Ирана к взрывам танкеров Помпео приводить не стал.

Напомним, подрыв двух танкеров в Оманском заливе произошёл во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран и его переговоров с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что такие совпадения «более чем подозрительны».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе по неустановленной причине взорвались два нефтяных танкера, Front Altair и Kokuka Courageous.

Некоторые СМИ сообщили, что на корпусе одного из подорванных танкеров была обнаружена магнитная мина.