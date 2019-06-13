Душанбе, 13 июня, 2019, 22:07 — ИА Регнум. За январь — май 2019 года Таджикистан импортировал 206 тыс. тонн нефтепродуктов. Это на 21 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период времени в 2018 году, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в антимонопольной службе при правительстве Таджикистана.

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Бензин и дизельное топливо составляют порядка 85% (или около 75 тыс. тонн и почти 100 тыс. тонн соответственно) от общего объема импортированных нефтепродуктов.

По информации источника, за одну тонну бензина поставщики получили в среднем 547 долларов, а за тонну дизтоплива — 645 долларов.

Ввозом нефтепродуктов в Таджикистан занимается более 100 субъектов. Из них регулярными поставщиками являются 56 компаний.

Главный поставщик — «Газпромнефть — Таджикистан». На долю этой компании приходится около 45% поставок бензина и почти 50% поставок дизельного топлива.

Основным зарубежным импортером Таджикистана является Россия — 87%. Так как российские нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы, кокс нефтяной, поступают в Таджикистан на беспошлинной основе (соглашение между странами от 2013 года).

Напомним, что весной 2019 года в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов были внесены поправки, согласно которым Таджикистан должен будет ежегодно до 5 сентября составлять и предоставлять России список нефтепродуктов, освобождаемых от уплаты таможенных пошлин.

Помимо этого до 15 ноября ежегодно правительство Таджикистана должно будет предоставлять российской стороне информацию о том, как были выполнены индикативные балансы за 9 месяцев, и о том, как они будут выполнены за текущий календарный год.

Отметим, что ежегодные запросы нефтепродуктов на льготных условиях у России составляют до 1 млн тонн. Но при этом Таджикистан не добирает даже 50% от этого объема. Согласно данным статистики, в 2018 году импорт нефтепродуктов составил около 500 тыс. тонн, из которых 90% — поступление от российской стороны.

Однако по условиям соглашения между Таджикистаном и Россией, поставки российских льготных нефтепродуктов могут сократиться в случае, если Таджикистан не сможет импортировать определенный на текущий год объем льготных нефтепродуктов.