Лондон, 13 июня, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По итогам тайного голосования Джонсон набрал 114 из 300 голосов законодателей от Консервативной партии. У него осталось шестеро конкурентов — трое претендентов не смогли преодолеть порог в 17 голосов.

Дальнейшие отборочные голосования по «нокаут-системе» будут проведены на неделе с 17 по 23 июня. На голосование всех 160 000 членов Консервативной партии Великобритании будут выдвинуты двое оставшихся кандидатов.

Читайте также: Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС до 31 октября