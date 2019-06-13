Пекин, 13 июня, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В Пекине прошла ежегодная конференция Международной корпорации данных (IDC), которая занимается исследованиями мирового рынка, сообщает 13 июня Синьхуа.

5G

Отмечается, что министерством промышленности и информатизации КНР в канун форума были выданы лицензии на коммерческое использование технологии 5G ряду компаний страны, включая China Broadcasting Network.

Как сообщила в своем докладе президент IDC Хо Цзиньцзе, в будущем цифровая экономика составит 60% всей мировой экономики, а в Китае её доля может подняться даже до 65%. В докладе прогнозируется появление в КНР «умных городов», благодаря тому, что коммерциализация 5G упростит сбор и обмен данными.