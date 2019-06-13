Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России уточняют обстоятельства убийства хозяйки дома в коттеджном поселке Новая Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Mr Seb Убийство

По данным местных СМИ, убитая — супруга известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина. Её тело с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

Также на месте происшествия был обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. По всей видимости, это сын погибшей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России

(«Убийство»).