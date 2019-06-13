Нью-Дели, 13 июня, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Высокую оценку деятельности ШОС дал премьер-министр Индии Нарендра Моди, отметив, что уделяет повышенное внимание укреплению взаимодействия в сферах безопасности, экономики и гуманитарных обменов, сообщает 13 июня Синьхуа, ссылаясь на заявление индийского лидера в канун заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди

По словам премьер-министра, с момента полноценного вступления в ШОС в 2017 году Индия принимает активное участие во всех механизмах диалога при Организации.

Сообщается, что на полях саммита ШОС Моди встретится с другими лидерами стран-участниц, после чего начнет государственный визит в Киргизию.