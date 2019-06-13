«У нас не было выбора» — комиссар полиции Гонконга о разгоне акции протеста
Гонконг, Китай, 13 июня, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Полиция Гонконге считает оправданным применение силы для разгона акции протеста, которая днем ранее закончилась уличными беспорядками, 13 июня передает агентство Associated Press.
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Протесты в Гонконге
«У нас не было выбора, кроме как применить силу для разгона толпы», — заявил журналистам комиссар полиции Гонконга Стивен Ло.
Комиссар отметил, что «поведение протестующих вчера создало серьезную угрозу для общественного порядка».
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