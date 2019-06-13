Гонконг, Китай, 13 июня, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Полиция Гонконге считает оправданным применение силы для разгона акции протеста, которая днем ранее закончилась уличными беспорядками, 13 июня передает агентство Associated Press.

doctorho Протесты в Гонконге

«У нас не было выбора, кроме как применить силу для разгона толпы», — заявил журналистам комиссар полиции Гонконга Стивен Ло.

Комиссар отметил, что «поведение протестующих вчера создало серьезную угрозу для общественного порядка».

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