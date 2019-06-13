Анкара, 13 июня, 2019, 20:48 — ИА Регнум. В Анкаре надеются на изменение взгляда США относительно покупки Турцией российских систем ПВО С-400, так как существующая позиция Вашингтона способна непоправимо навредить двусторонним отношениям, заявил 13 июня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын агентству Anadolu Ajansı.

Syria.mil.ru С-400

Такое заявление представитель турецкого президента сделал, комментируя письмо руководителя Пентагона Патрика Шэнахэна с требованием отказаться от приобретения С-400.

Калын подчеркнул, что текст письма сильно противоречит духу сотрудничества как своим содержанием, так и своим стилем

Напомним, ранее этот документ прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что оно не заставит Анкару отказаться от своих планов по С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Шэнахэн направил в министерство обороны Турции письмо, в котором указывалось, что в случае покупки российских ЗРК С-400 Соединенные Штаты прекратят сотрудничать с Анкарой по истребителям пятого поколения F-35.

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