Москва, 13 июня, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за нарушения при хранении персональных данных, ни по одному из видов нарушений не предусматривает введение процедур блокировок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Таким образом исключаются какие-либо неприятности для пользователей этих сервисов, но в тоже время позволяет контролирующему органу добиваться соблюдения закона, отметил парламентарий.

Законопроект предполагает существенное усиление ответственности за повторные нарушения в области регулирования информационных технологий.

«Нововведения не касаются компаний, совершивших нарушение впервые, но направлены на противодействие тем, кто злостно уклоняется от исполнения закона и требований надзорных органов. Особенно это актуально для сферы защиты авторских прав и борьбы с распространением нелицензионного аудио-видео контета», — подчеркнул Левин.

В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Максимальное наказание предполагает штраф в размере до 18 млн рублей.

Отметим, что требование хранить и обрабатывать данные введено 4,5 года назад, но санкций за его нарушение не было.