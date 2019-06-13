Гонконг, Китай, 13 июня, 2019, 20:17 — ИА Регнум. По информации медиков Гонконга, в ходе разгона акции протеста днем ранее пострадал 81 человек, 13 июня передает агентство Associated Press.

Kevin Krejci Протесты в Гонконге

Полиция Гонконга ранее сообщила, что во время подавления беспорядков ранения получили 22 полицейских, 11 демонстрантов были арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Гонконге прошел второй многотысячный митинг против закона об экстрадиции в материковый Китай.

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