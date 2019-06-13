Южноуральск, Челябинская область, 13 июня, 2019, 19:57 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области главный врач и главный бухгалтер местной больницы подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна

По данным следствия, в 2018—2019 годах они начисляли премии сотрудниками учреждения и затем присваивали деньги себе. Общий ущерб, причинённый больнице, определён в размере не меньше 70 тыс. рублей.

Преступление было выявлено при участии представителей прокуратуры, сопровождение по делу ведут сотрудники ФСБ, главврачу уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — домашний арест. Судьба главного бухгалтера пока решается.