Вашингтон, 13 июня, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Увеличение численности военного контингента США на территории Польши будет включать в себя дислокацию на польской территории эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9, сообщается в совместной декларации о военном сотрудничестве, подписанной президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В документе указано, что США могут обмениваться с Польшей данными, полученными с помощью этой эскадрильи, для реализации военных планов.

Также в декларации упомянуто увеличение численности военного контингента США на польской территории с 4,5 до пяти тысяч человек.

Подчёркивается, что все необходимые для этого условия и инфраструктуру должна создать Польша за свой счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава неоднократно просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой».