Вашингтон, 13 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Белый дом подтверждает подготовку к встрече президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на саммите G-20 в Японии, 13 июня передает агентство Reuters.

Narendra Modi Си Цзиньпин

«Мы движемся в этом направлении», — заявил представитель Белого дома Хоган Гидли на вопрос журналистов об ожидаемых переговорах двух лидеров.

От переговоров Трампа и Си Цзиньпина многие ждут разрешения торгового спора между США и Китаем, который уже привел к многомиллиардным убыткам для обеих сторон и может представлять опасность для всей мировой экономики.

Читайте также: Трамп угрожает ввести пошлины, если не сможет встретиться с Си Цзиньпином