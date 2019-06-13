Курган, 13 июня, 2019, 18:56 — ИА Регнум. Курганская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за последние два года поднялась с 82-го на 58-е место. Об этом заявила директор департамента экономического развития Курганской области Светлана Афанасьева на пресс-конференции 13 июня 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По её словам, на 9 баллов вырос «Интегральный рейтинг» Зауралья, связанный с работой по сопровождению инвесторов, качеству инвестпортала и совершенствованию инвестиционного законодательства.

«Но у нас куда более амбициозные планы», — заявила Светлана Афанасьева.

Есть успехи на территориях опережающего развития в Варгашах, Далматово и Катайске. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов уже более 50 проектов. Каждый с инвестициями от 100 миллионов рублей. Также, по её словам, пользуется большим спросом подключение к электроснабжению по льготному тарифу, которое предоставляется вновь созданным промышленным площадкам и производствам с начала 2019 года.