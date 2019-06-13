Тамбов, 13 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 13 июня, встретился с инициативной группой обманутых дольщиков и рассмотрел вопрос о возможной достройке их дома в областном центре по адресу Коммунальная, 46, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин встретился с инициативной группой обманутых дольщиков

В ходе встречи с представителями дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Александр Никитин обсудил варианты достройки дома. По информации управления государственного строительного надзора области, дом по адресу Коммунальная, 46 признан проблемным в мае текущего года и включен в региональную «дорожную карту» со сроком ввода объекта в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. В отношении недобросовестного застройщика (ООО «Рони») год назад возбуждено уголовное дело. По данным властей, страховая компания ООО «Центральное страховое общество» не исполнила свои обязательства перед пострадавшими гражданами.

Жители обратились к губернатору за помощью в решении вопроса по достройке объекта. Во время встречи с инициативной группой были обсуждены возможные варианты решения вопроса. Вице-губернатор Арсен Габуев доложил, что есть потенциальный инвестор, которому будут предложены согласованные с обманутыми дольщиками варианты.

Напомним, что ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных, Александр Никитин держит на личном контроле. И эта работа дает положительные результаты. Уже решен вопрос с семью объектами — люди справили новоселье. Сегодня еще восемь домов включены в региональный план-график («дорожную карту»).

По состоянию на 1 июня текущего года, в реестре обманутых дольщиков числится 411 человек. Внесение граждан в этот реестр носит заявительный характер.