Москва, 13 июня, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда столицы в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным и Мамаевым.jpg

«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.

При этом решение суда первой инстанции не содержало ссылки на пункт, а только на часть 1 данной статьи, что с точки зрения Уголовного кодекса является принципиальным моментом, отметил представитель пресс-службы.

В остальной части решение осталось таким же, как и вынесенное в Пресненском районном суде. Сроки тюремного заключения также были сохранены. Александр Кокорин и его брат Кирилл проведут в тюрьме год и шесть месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.

Напомним, все перечисленные граждане осуждены за две драки в Москве осенью 2018 года.